

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dün gerçekleştirilen Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'nı (YGS) bir dakika ile kaçıran Mehmet Kara ile görüştü. Levent, sınavı kaçırdıktan sonra ağlama görüntüsüyle herkesi üzen Mehmet Kara'ya bir işadamı arkadaşının yardım edeceğini söyleyerek yüzünü güldürdü.







SINAVA GİREMEDİ, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI







Adana'da da üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan bir öğrenci gözyaşlarını tutamadı.







kaynak:milliyet