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Haluk Levent, Ygs'yi 1 Dakika İle Kaçıran Gence Yardım Etti
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HALUK LEVENT, YGS'Yİ 1 DAKİKA İLE KAÇIRAN GENCE YARDIM ETTİ


HALUK LEVENT, YGS'Yİ 1 DAKİKA İLE KAÇIRAN GENCE YARDIM ETTİ
Tarih : 13 Mart 2017, 14:31
Puan Ver : Haluk Levent, Ygs'yi 1 Dakika İle Kaçıran Gence Yardım Etti(10/10)7


Ünlü şarkıcı  Haluk Levent, dün gerçekleştirilen Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'nı (YGS) bir dakika ile kaçıran  Mehmet Kara ile görüştü. Levent, sınavı kaçırdıktan sonra ağlama görüntüsüyle herkesi üzen  Mehmet Kara'ya bir işadamı arkadaşının yardım edeceğini söyleyerek yüzünü güldürdü.



SINAVA GİREMEDİ, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI



Adana'da da üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan bir öğrenci gözyaşlarını tutamadı.



 



kaynak:milliyet








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