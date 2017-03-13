HALUK LEVENT, YGS'Yİ 1 DAKİKA İLE KAÇIRAN GENCE YARDIM ETTİ
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dün gerçekleştirilen Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı'nı (YGS) bir dakika ile kaçıran Mehmet Kara ile görüştü. Levent, sınavı kaçırdıktan sonra ağlama görüntüsüyle herkesi üzen Mehmet Kara'ya bir işadamı arkadaşının yardım edeceğini söyleyerek yüzünü güldürdü.
SINAVA GİREMEDİ, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Adana'da da üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan bir öğrenci gözyaşlarını tutamadı.
kaynak:milliyet
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