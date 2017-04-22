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haluk levent isyan etti: hepinizi dava edeceğim!

HALUK LEVENT İSYAN ETTİ: HEPİNİZİ DAVA EDECEĞİM!

İzmir Marşı klibi ile bir anda gündeme oturan Haluk Levent, attığı bazı tweetler nedeniyle yoğun hakarete maruz kaldığını belirterek isyan etti. Levent, FETÖ’cü trol hesaplar başta olmak üzere kendisine hakaret eden herkese dava açacağını duyurdu.

Tarih : 22 Nisan 2017, 12:50
Puan Ver : Haluk Levent İsyan Etti: Hepinizi Dava Edeceğim!(6/10)4


Yeniden düzenlediği İzmir Marşı ile büyük beğeni toplayan Haluk Levent, Twitter'da yaptığı bazı açıklamalardan sonra kendisine ağır hakaretler eden hesaplarla ilgili yargıya başvuracağını duyurdu.



İzmir Marşı sonrası ve FETÖ'ye karşı yazdığı bazı mesajların ardından yoğun bir hakarete maruz kalan sanatçı, sadece FETÖ'cü trollere değil, İzmir Marşı sonrası kendisine hakaret yağdıranlara da dava açacağını belirtti.



Levent, "Birisi Srebrenitsa çağrımdan sonra 'Pis komünist, ülkemizi bölemeyeceksiniz' yazmış. Nasıl bir ülke olduk ya?" diye isyan etti.



 



kaynak:hürriyet










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