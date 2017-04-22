İzmir Marşı klibi ile bir anda gündeme oturan Haluk Levent, attığı bazı tweetler nedeniyle yoğun hakarete maruz kaldığını belirterek isyan etti. Levent, FETÖ’cü trol hesaplar başta olmak üzere kendisine hakaret eden herkese dava açacağını duyurdu.



Yeniden düzenlediği İzmir Marşı ile büyük beğeni toplayan Haluk Levent, Twitter'da yaptığı bazı açıklamalardan sonra kendisine ağır hakaretler eden hesaplarla ilgili yargıya başvuracağını duyurdu.



İzmir Marşı sonrası ve FETÖ'ye karşı yazdığı bazı mesajların ardından yoğun bir hakarete maruz kalan sanatçı, sadece FETÖ'cü trollere değil, İzmir Marşı sonrası kendisine hakaret yağdıranlara da dava açacağını belirtti.



Levent, "Birisi Srebrenitsa çağrımdan sonra 'Pis komünist, ülkemizi bölemeyeceksiniz' yazmış. Nasıl bir ülke olduk ya?" diye isyan etti.







kaynak:hürriyet