

Kazandığı 11 Oscar'la sinema tarihine damga vuran 1959 yapımı 'Ben-Hur'un yeni versiyonu gösterime girdi. Pilou Asbaek, Sofia Black D'Elia ve Morgan Freeman'ın yanı sıra Haluk Bilginer'in de rol aldığı filmin jeneriğinde hata yapıldığı ortaya çıktı. 'Simonides' karakterine hayat veren Haluk Bilginer'in adı, jenerikte ‘Haluk Biligner' olarak yazıldı. Film, bu yanlışlık düzeltilmeden beyazperdeye taşındı.