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haluk bilginer'e şok gönderme!

HALUK BİLGİNER'E ŞOK GÖNDERME!

Ünlü senarist Gamze Özer, yeni filminde adı yanlış yazılan Haluk Bilginer'e 'takdiri ilahi' göndermesinde bulundu.

Tarih : 09 Eylül 2016, 17:11
Puan Ver : Haluk Bilginer'e Şok Gönderme!(9/10)7


Kazandığı 11 Oscar'la sinema tarihine damga vuran 1959 yapımı 'Ben-Hur'un yeni versiyonu gösterime girdi. Pilou Asbaek, Sofia Black D'Elia ve Morgan Freeman'ın yanı sıra Haluk Bilginer'in de rol aldığı filmin jeneriğinde hata yapıldığı ortaya çıktı. 'Simonides' karakterine hayat veren Haluk Bilginer'in adı, jenerikte ‘Haluk Biligner' olarak yazıldı. Film, bu yanlışlık düzeltilmeden beyazperdeye taşındı.








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