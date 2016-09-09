HALUK BİLGİNER'E ŞOK GÖNDERME!
Ünlü senarist Gamze Özer, yeni filminde adı yanlış yazılan Haluk Bilginer'e 'takdiri ilahi' göndermesinde bulundu.
Kazandığı 11 Oscar'la sinema tarihine damga vuran 1959 yapımı 'Ben-Hur'un yeni versiyonu gösterime girdi. Pilou Asbaek, Sofia Black D'Elia ve Morgan Freeman'ın yanı sıra Haluk Bilginer'in de rol aldığı filmin jeneriğinde hata yapıldığı ortaya çıktı. 'Simonides' karakterine hayat veren Haluk Bilginer'in adı, jenerikte ‘Haluk Biligner' olarak yazıldı. Film, bu yanlışlık düzeltilmeden beyazperdeye taşındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar