Kızlarıyla tatil yapmak için Amerika'ya giden Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi 5 yıl aranın ardından yeniden evlendi.

Kızları için birlikte Amerika'ya giden Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi çifti, 5yıl aranın ardından yeniden dünya evine

MIAMI'DE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

2012 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi çifti yeniden bir araya geldi. Mayıs ayında Bilginer ile Zerrin Tekindor'un ayrılığından sonra kızları Nazlı ile Amerika'ya tatile giden çift Miami'de yeniden evlendi.

EVLİLİK TEKLİFİNE "EVET" CEVABI VERDİ

Medyaradar'ın haberine göre, Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi'ye yeniden evlilik teklifi etti. "Evet" cevabı aldı. Çift İstanbul'a döndükten sonra Bodrum'da kısa bir tatil yapacak.

Kaynak: haberinburada