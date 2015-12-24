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haluk bilginer: sözün bittiği yer...

HALUK BİLGİNER: SÖZÜN BİTTİĞİ YER...

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Doğu ve Güneydoğu'da öldürülen çocuk ve gençlerin adlarının yer aldığı bir listeyi 'Sözün bittiği yer...' mesajıyla paylaştı.

Tarih : 24 Aralık 2015, 09:28
Puan Ver : Haluk Bilginer: Sözün Bittiği Yer...(6/10)8


Bilginer, Doğu ve Güneydoğu'da yaşananlara, Twitter hesabından, üç kelimelik mesaj eklediği bir liste yayınlayarak tepki gösterdi.



Bilginer, bu yılın Temmuz ayından beri öldürülen çocuk ve gençlerinin adlarının yer aldığı listeyi "Sözün bittiği yer..." mesajıyla paylaştı.








Etiketler: Haluk  Bilginer  Sözün  Bittiği  Yer    haber

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