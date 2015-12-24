Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Doğu ve Güneydoğu'da öldürülen çocuk ve gençlerin adlarının yer aldığı bir listeyi 'Sözün bittiği yer...' mesajıyla paylaştı.



Bilginer, Doğu ve Güneydoğu'da yaşananlara, Twitter hesabından, üç kelimelik mesaj eklediği bir liste yayınlayarak tepki gösterdi.



Bilginer, bu yılın Temmuz ayından beri öldürülen çocuk ve gençlerinin adlarının yer aldığı listeyi "Sözün bittiği yer..." mesajıyla paylaştı.