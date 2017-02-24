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halsizliğin ve yorgunluğun çözümü…

HALSİZLİĞİN VE YORGUNLUĞUN ÇÖZÜMÜ…

Enerjinizi artırmak için balık ve muz yiyin

Tarih : 24 Şubat 2017, 10:35
Puan Ver : Halsizliğin Ve Yorgunluğun Çözümü…(7/10)7


Omega 3'ten zengin balıkları tüketerek, potasyumdan zengin muzu beslenme listenize ekleyerek; enerjinizi artırabilir, yorgunluğunuzu yenebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşamın en temel gerekliliklerinden birisinin egzersiz olduğundan ve özellikle kalp sağlığınız için harekete geçmeniz gerektiğinden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim.



Egzersize başlamanın belki de en zor yanı, harekete geçmektir. Yoğun çalışma temposunda birçoğumuz 'Hiç zamanım yok' bahanesine sığınırız. Araştırmalar, düzenli egzersiz yapmamanın en büyük nedeninin yorgunluk ve dehidrasyon olduğunu gösteriyor. Hareketsiz yaşam tarzı metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Birden bire aktif bir tempoya geçmek de bu nedenle zor olabilir. Öncelikle gün içinde olabildiğince hareket edin. Merdiven çıkın, kısa yürüyüşler yapın.



Fiziksel olarak aktifken iyi hissetmek için kalorilere ve sıvılara ihtiyacınız vardır. Spor yapan kişilerin, normal kişilere oranla daha fazla enerjiye ihtiyacı olduğu için beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Düzenli beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirerek enerji seviyenizi yüksek tutar. İşte size enerji verecek ve egzersize alışmanıza yardımcı olacak beslenme ile ilgili öneriler...



 



kaynak:sabah








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