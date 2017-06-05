

Ramazan ayında vücudunuzu halsiz bırakmamak için uzmanların önerilerine kulak verin. Örneğin; yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynakları ile ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlarla enerjik bir Ramazan ayı geçirebiliyor. Bu dönemde artan tatlı ihtiyacı ise chia tohumlu puding ya da kaju, badem, avokado karışımlı dondurma gibi sağlıklı alternatiflerle giderilebiliyor. Diyetisyen Sinem Uygun, oruç tutarken sağlıklı ve formda kalmanın yolları hakkında bilgi verdi…







Porsiyonları küçültün



Ramazan ayında iftar ve sahur arasındaki zamanın az olması, normalde üç ana öğün ve ara öğünlerden oluşan beslenme düzenini iki öğüne düşürür. Beslenme düzenin aniden değişmesi ve uzun süren açlıkla birlikte yavaşlayan metabolizma kilo kontrolünü zorlaştırır. Kızartmalar hamur işleri, tatlılar ve ağır ana yemeklerden oluşan zengin iftar sofraları; gün içinde kabızlık, hazımsızlık, mide yanması, baş dönmesi, kan şekeri düşüklüğü, halsizlik gibi sorunlara yol açabilir. Ramazan'da öğün düzenini ayarlamak sağlıklı beslenebilmek için en önemli noktalardan biridir. Sadece iftar ve sahur olarak iki ana öğün yapmak yerine öğünlerde porsiyonları küçülterek, iftardan sonra 1-1.5 saat ara ile iki tane ara öğün eklemek metabolizma hızınızı artırmaya yardımcı olur.







kaynak:sabah