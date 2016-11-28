Son zamanlarda yaşanan halsizlik hissine karşı doğal besinler ilaç gibi etki gösteriyor. Kuşdili vanilya ve kişniş hem canlılık veriyor, hem de cinsel gücü artırıyor.



Yorgun ve halsizliğin had safhaya çıktığı şu günlerde uzmanlardan canlanmayı sağlayacak beslenme önerileri geldi. Doğru besin kombinlerinin tüketiminin hem enerji vereceğini hem de cinsel hayata renk getirdiğini söyleyen uzmanlar, "Yapılan araştırmalarda bedene zindelik veren ve libidoyu artıran besinlerden zengin bir diyet uygulamak, üzerinizdeki isteksizliği ve halsizliği alır" dedi.



ARI SÜTÜ-BAL-POLEN: Bu karışım hücrelerinizi yeniler.



MAYDANOZ: Beden yorgunluğunu giderir.



ISIRGAN TOHUMU: 1 kilo bal ile 100 gr. ısırgan tohumunu karıştırın ve her gün bir kaşık yiyin.



KEKİK-NANE: Özellikle kadınlarda bütün kadınlık hormonlarının düzenli çalışmasını sağlar ve vücudu güçlendirir.







KİMYON-KİŞNİŞ: Bütün hormonları çalıştırır ve sinirleri de kuvvetlendirir. 1 bardak sıcak suya yarım kahve kaşığı kişniş karıştırın. Yemekten sonra için.







KUŞDİLİ: Diğer adı biberiye olan kuşdili, tüm salgı bezlerini dengeli bir şekilde çalıştırır.







KEREVİZ: Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır.



VANİLYA: Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.