Halo Wars 2 demosu, Xbox One platformundan sonra PC için de çıkışını yaptı. Peki, demonun boyutu ne? Merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri neler? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Halo Wars 2 demosu, Xbox One platformundan sonra PC için de çıkışını yaptı. Peki, demonun boyutu ne? Merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri neler? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



21 Şubat 2017'de Xbox One platformu için çıkışını yapan Halo Wars 2, çıkışından 1 hafta sonra Xbox One için demosunu yayınlamıştı. Bugün ise Windows 10 için Halo Wars 2'nin demosu yayınlandı.



16.7 GB'lık Demoda Neler Bulunuyor?



Halo Wars 2'nin demo sürümünün 16 GB olması oyunculara oyunun ilk bölümü olan The Signal'ı deneme imkanı sunuyor. Böylece oyuncu Halo Wars 2'nin hikayesine adımını atmış oluyor. Ayrıca oyunun multiplayerı'ı da Blitz Firefight modunun kapılarını açıyor. Bu da oyunculara oyunun iki yönüne de göz atmalarını sağlıyor. Microsoft'un bu konuda cömert davrandığı söylenebilir.



Ayrıca oyunun Standart versiyon fiyatı 250 TL olarak belirlenmiş. Oyunun Ultimate Edition sürümü ise 299 TL'den satışa koyulmuş. İki sürümünde Xbox Play Anywhere desteği bulunuyor. Yani oyuncu oyunu iki platformda da oynayabiliyor. Halo Wars 2'nin sistem gereksinimleri ise aşağıda ki gibi.



Minimum Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 10



DirectX Sürümü: DirectX 12



İşlemci: Intel i5-2500 ya da AMD FX-4350



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, AMD Radeon HD 7750 ve ya Intel HD 520



Ram: 8 GB



Boş Alan: 25 GB



Önerilen Sistem Gereksinimleri



İşletim Sistemi: Windows 10



DirectX Sürümü: DirectX 12



İşlemci:Intel Core i5-4690K ya da AMD FX-8350



Ekran Kartı: AMD RX 480 ya da nVidia GTX 1060



Ram: 8 GB



Boş Alan: 25 GB



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