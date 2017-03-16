HALO WARS 2 DEMOSU PC'YE ÇIKTI
Halo Wars 2 demosu, Xbox One platformundan sonra PC için de çıkışını yaptı. Peki, demonun boyutu ne? Merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri neler? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Halo Wars 2 demosu, Xbox One platformundan sonra PC için de çıkışını yaptı. Peki, demonun boyutu ne? Merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri neler? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
21 Şubat 2017'de Xbox One platformu için çıkışını yapan Halo Wars 2, çıkışından 1 hafta sonra Xbox One için demosunu yayınlamıştı. Bugün ise Windows 10 için Halo Wars 2'nin demosu yayınlandı.
16.7 GB'lık Demoda Neler Bulunuyor?
Halo Wars 2'nin demo sürümünün 16 GB olması oyunculara oyunun ilk bölümü olan The Signal'ı deneme imkanı sunuyor. Böylece oyuncu Halo Wars 2'nin hikayesine adımını atmış oluyor. Ayrıca oyunun multiplayerı'ı da Blitz Firefight modunun kapılarını açıyor. Bu da oyunculara oyunun iki yönüne de göz atmalarını sağlıyor. Microsoft'un bu konuda cömert davrandığı söylenebilir.
Ayrıca oyunun Standart versiyon fiyatı 250 TL olarak belirlenmiş. Oyunun Ultimate Edition sürümü ise 299 TL'den satışa koyulmuş. İki sürümünde Xbox Play Anywhere desteği bulunuyor. Yani oyuncu oyunu iki platformda da oynayabiliyor. Halo Wars 2'nin sistem gereksinimleri ise aşağıda ki gibi.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10
DirectX Sürümü: DirectX 12
İşlemci: Intel i5-2500 ya da AMD FX-4350
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, AMD Radeon HD 7750 ve ya Intel HD 520
Ram: 8 GB
Boş Alan: 25 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10
DirectX Sürümü: DirectX 12
İşlemci:Intel Core i5-4690K ya da AMD FX-8350
Ekran Kartı: AMD RX 480 ya da nVidia GTX 1060
Ram: 8 GB
Boş Alan: 25 GB
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