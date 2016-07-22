

Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Babacan, "Halkın demokrasiye sahip çıkması ekonomiye verilecek daha fazla zararın önüne geçmiş oldu. Halkımızın darbe girişimine karşı gösterdiği güçlü duruş, ekonomimize ödetilebilecek bedelleri hafifletti" dedi.



"İLK DEFA YAŞAMIYORUZ..."



Babacan, "Böylesi olağanüstü durumlarda piyasalarda dalgalanmalar olur. Biz bunları daha önce de gördük, ilk defa yaşamıyoruz ama dalgalanma hacmi çok büyük olmadı" diye devam etti.



Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna işaret eden Babacan, böylesine büyük bir olayda dahi Hazine'nin borçlanma faizinin 1 puan gibi düşük bir oranda arttığna işaret etti.



"BÖYLE DALGALANMLAR DOĞAL..."



Babacan, böylesi büyük bir olayda, piyasalarda belirsizlik varken, dalgalanmaları doğal karşılamak gerektiğini de belirtti.



PİYASA, YATIRIMCILAR NE YAPMALI?



Babacan, "Öncelikle olanı biteni çok iyi anlamak lazım. Uluslararası yatırımcılar ve analistler açısından bu çok önemli. Türkiye'yi yakından takip etmek lazım. Ben uluslararası yatırımcılara şunu demek istiyorum: 'Gelin hemen buraya durumu görün.' Türkiye'de hem kamuda hem de özel sektörde çok derin bir krizi yönetme deneyimi var. Merkez Bankamız burada çok önemli bir oyuncu. Zamanı geldiğinde iyi adımları hep birlikte atıyorlar diğer kurumlarla birlikte. Çok endişe edecek bir durum yok genel resme bakacak olursak ama dikkatli hareket etmek gereken bir dönemdeyiz" diye devam etti.