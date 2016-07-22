O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HALKIN DURUŞU EKONOMİYE ÖDETİLEBİLECEK BEDELLERİ HAFİFLETTİ


HALKIN DURUŞU EKONOMİYE ÖDETİLEBİLECEK BEDELLERİ HAFİFLETTİ
Tarih : 22 Temmuz 2016, 11:19
Puan Ver : Halkın Duruşu Ekonomiye Ödetilebilecek Bedelleri Hafifletti(5/10)5


Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Babacan, "Halkın demokrasiye sahip çıkması ekonomiye verilecek daha fazla zararın önüne geçmiş oldu. Halkımızın darbe girişimine karşı gösterdiği güçlü duruş, ekonomimize ödetilebilecek bedelleri hafifletti" dedi.



"İLK DEFA YAŞAMIYORUZ..."



Babacan, "Böylesi olağanüstü durumlarda piyasalarda dalgalanmalar olur. Biz bunları daha önce de gördük, ilk defa yaşamıyoruz ama dalgalanma hacmi çok büyük olmadı" diye devam etti.



Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna işaret eden Babacan, böylesine büyük bir olayda dahi Hazine'nin borçlanma faizinin 1 puan gibi düşük bir oranda arttığna işaret etti.



"BÖYLE DALGALANMLAR DOĞAL..."



Babacan, böylesi büyük bir olayda, piyasalarda belirsizlik varken, dalgalanmaları doğal karşılamak gerektiğini de belirtti.



PİYASA, YATIRIMCILAR NE YAPMALI?



Babacan, "Öncelikle olanı biteni çok iyi anlamak lazım. Uluslararası yatırımcılar ve analistler açısından bu çok önemli. Türkiye'yi yakından takip etmek lazım. Ben uluslararası yatırımcılara şunu demek istiyorum: 'Gelin hemen buraya durumu görün.' Türkiye'de hem kamuda hem de özel sektörde çok derin bir krizi yönetme deneyimi var. Merkez Bankamız burada çok önemli bir oyuncu. Zamanı geldiğinde iyi adımları hep birlikte atıyorlar diğer kurumlarla birlikte. Çok endişe edecek bir durum yok genel resme bakacak olursak ama dikkatli hareket etmek gereken bir dönemdeyiz" diye devam etti.








Etiketler: Halkın  Duruşu  Ekonomiye  Ödetilebilecek  Bedelleri  Hafifletti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER