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halkbank'tan önemli hamle

HALKBANK'TAN ÖNEMLİ HAMLE

Halkbank, "Varlık Kiralama Şirketi" kurulmasına karar verdi

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:12
Puan Ver : Halkbank'tan Önemli Hamle(6/10)4


Banka'dan konuya ilişkin olarak dün akşam KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: 



"Bankamız Yönetim Kurulu'nca "Varlık Kiralama Şirketi" kurulmasına karar verilmiş olup kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."



 



kaynak:habertürk








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