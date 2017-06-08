HALKBANK VE VAKIFBANK GENEL MÜDÜRLERİ DEĞİŞİYOR
Halkbank Genel Müdürlüğüne Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürlüğüne Mehmet Emin Özcan'ın getirileceği belirtiliyor.
Reuters'in geçtiği habere göre, Halkbank Genel Müdürlüğüne Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürlüğüne Mehmet Emin Özcan getirilecek.
Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağın yaptığı açıklamaya göre Ziraat Katılım'da Genel Müdür olarak görev yapan Arslan kısa süre içinde Halkbank'a Genel Müdür olarak atanacak.
Halkbank, Vakıfbank, ve Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış olan ve son olarak KKTC Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Özcan ise Vakıfbank Genel Müdürü olarak atanacak.
kaynak:dünya
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