Halkbank Personel Alımı Başladı Kimler Nereye Alınacak İstenen Şartlar Neler Başvurular Nereye Yapılacak



Halkbankası KPSS şartı aramaksızın 565 personel alacağını resmi internet sitesinden duyurdu







Halk Bankası yaptığı bir açıklamada 565 personel alınacağını bildirdi. Halk Bankası Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı,ve Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı unvanlarına alım yapacak.







Halkbank'ın 565 personel alımına başvurular 19 Eylül 2016 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2016 tarihinde sona erecek. Başvurular bankanın resmi internet sitesinden online olarak yapılacak.







Başvuru yapacak adayların belirtilen süre içerisinde 70 TL sınav ücreti yatırmaları gerekiyor. Sınav ücreti sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden yatırılabilecek.