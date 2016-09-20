Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'

halkbank personel alımı başladı kimler alınacak istenen şartlar

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞLADI KİMLER ALINACAK İSTENEN ŞARTLAR

Halkbank Personel Alımı Başladı Kimler Nereye Alınacak İstenen Şartlar Neler Başvurular Nereye Yapılacak

Tarih : 20 Eylül 2016, 15:28
Puan Ver : Halkbank Personel Alımı Başladı Kimler Alınacak İstenen Şartlar(0/10)


Halkbankası KPSS şartı aramaksızın 565 personel alacağını resmi internet sitesinden duyurdu



Halk Bankası yaptığı bir açıklamada 565 personel alınacağını bildirdi. Halk Bankası Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı,ve Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı unvanlarına alım yapacak.



Halkbank'ın 565 personel alımına başvurular 19 Eylül 2016 tarihinde başlayıp 10 Ekim 2016 tarihinde sona erecek. Başvurular bankanın resmi internet sitesinden online olarak yapılacak.



Başvuru yapacak adayların belirtilen süre içerisinde 70 TL sınav ücreti yatırmaları gerekiyor. Sınav ücreti sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden yatırılabilecek.








Etiketler: Halkbank  Personel  Alımı  Başladı  Kimler  Alınacak  İstenen  Şartlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER