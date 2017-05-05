Son 5 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşların faiz ve hibe desteklerinden faydalanmayanlar da Halkbank'ın ESKKK kefaletiyle verilen krediden yararlanabilecek



Halkbank, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullanılmasına daire olan Bakanlar Kurulu kararını değiştirdi.







Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara karar kapsamında söz konusu krediler kullandırılmazken, yapılan değişiklikle son 5 yıl içinde bu desteklerden faydalanmayanlar Halkbank'ın ESKKK kefaletiyle verilen krediden yararlanabilecek.



Öte yandan, 2016 ve 2017 yıllarında uygulamaya konulan KOSGEB'in Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamındaki kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu karardan istisna tutuldu.







kaynak:habertürk