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halkbank ikinci kez kuşatma altında

HALKBANK İKİNCİ KEZ KUŞATMA ALTINDA

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına hedef olan ve hisselerde kısa süreli değer kaybına uğrayan Halkbank bir kez daha saldırı altında.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:12
Puan Ver : Halkbank İkinci Kez Kuşatma Altında(5/10)7


FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına hedef olan ve hisselerde kısa süreli değer kaybına uğrayan Halkbank bir kez daha saldırı altında. ABD'nin skandal bir kararla Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı tutuklamasının ardından ortaya çıkan sonuçlar, 17-25 Aralık gibi ikinci bir saldırıyı gözler önüne seriyor. İlk verilere göre Halkbank hisseleri yüzde 10.6 düşüşle açıldı, ardından düşüş yüzde 16'yı da geçti.



Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklandığı bildirildi. New York Güney Bölge savcılığından yapılan açıklamada, Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte 'ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme' suçlaması yöneltildiği öne sürüldü.



 



kaynak:ahaber








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