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HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA, ABD'DE TUTUKLANDI


HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA, ABD'DE TUTUKLANDI
Tarih : 29 Mart 2017, 09:13
Puan Ver : Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, Abd'de Tutuklandı(7/10)8


Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklandığı bildirildi.



HALKBANK'TAN AÇIKLAMA



Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, gözaltı kararıyla ilgili BloombergHT'ye konuştu.



Taşkesenlioğlu, gözaltına alınma nedeniyle ilgili ABD'den bilgi alamadıklarını kaydederek "Halkbank olarak İran ile ilişkilerimizin şeffaf olduğu konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Her türlü denetimden geçtik" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:habertürk








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