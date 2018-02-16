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Halkbank bin 300 yeni personel alacak

HALKBANK BİN 300 YENİ PERSONEL ALACAK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2018'in yenilenme yılı olduğunu belirterek "İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağız" dedi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Halkbank Bin 300 Yeni Personel Alacak(6/10)2

Halkbank 2018'de yüzlerce personel alacağını açıkladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2018'in yenilenme yılı olduğunu söylerken, "İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağız" dedi.

NAKDİ KREDİLERİNİ 203,5 MİLYAR LİRAYA TAŞIDI

Halkbank, 2017'de nakdi kredilerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 28.5 artırarak 203.5 milyar TL'ye taşıdı.

Bankanın KOBİ kredileri aynı dönemde yüzde 33.3 artış göstererek 77.6 milyar TL'ye yükseldi. 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 28.6 oranında artırdığı toplam mevduatını 193.2 milyar TL'ye çıkaran banka, aktif büyüklüğünü ise yüzde 31.9 artırarak 305.4 milyar TL'ye taşıdı.

"YENİLENME YILI OLACAK"

Halkbank için yenilenme yılı olduğunu dile getiren Genel Müdür Osman Arslan, "2018'de organizasyon yapımızı daha da güçlendireceğiz. İlk etapta bin 300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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