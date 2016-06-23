Borsa İstanbul, Gözde Girişim'in dolaylı iştiraki Polinas Plastik'in 2014 ve 2015 yılında dönem zararı etmesi sebebiyle, halka arz sonrası Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin başvurusunun yeniden değerlendirilmesine karar verdi.



Borsa İstanbul, Gözde Girişim'in dolaylı iştiraki Polinas Plastik'in 2014 ve 2015 yılında dönem zararı etmesi sebebiyle, halka arz sonrası Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin başvurusunun yeniden değerlendirilmesine karar verdi.







Gözde Girişim'den KAP'a gönderilen Borsa İstanbul açıklamasında, "...2016 yılının altı aylık finansal tablolarının borsamıza sunulmasından sonra başvurunuzun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir" denildi.







Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) nisan ayında başvuru yapılmıştı. Halka arzın sermaye artırımı yoluyla gerçekleşmesi planlanıyor.