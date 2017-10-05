Hükümet, sermaye piyasalarına girişi desteklemek için Kurumlar Vergisi'ni aşağı çekiyor. Küçük işletmelerin hem sermayesini artırması hem de halka açılmasını teşvik edecek düzenlemeyle, şirketlerin Kurumlar Vergisi oranının yüzde 75'e kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek. Bu adım sermaye piyasalarının güçlenmesine katkı sunacak. Yeni dönemde genel Kurumlar Vergisi yüzde 20 seviyesinde kalacak.

FİLMLER DE BORSADA

Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı ve popüler diziler de borsada işlem görebilecek. Aracılık işlevinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini olumsuz etkileyen, sistemden kaçışı teşvik eden ve yurtdışında yerleşik finansal kuruluşlar lehine haksız rekabet yaratan mali yükümlülükler yumuşatılacak. Kamu kaynaklı mali yükler, kamu dengeleri ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak kademeli olarak düşürülecek.

VERGİ CEZASININ CAYDIRICILIĞI ARTIRILACAK

Vergi Usul Kanunu tümüyle gözden geçirilerek vergi cezalarının caydırıcılığının artırılması başta olmak üzere uyuşmazlıkların çözümü, değerleme hükümleri modern vergi sistemi ile uyumlu hale getirilecek. Bu kapsamda Kurumlar Vergisi'nde de indirime gidilecek. Meclis'e gönderilen torba yasa tasarısına göre, finansman şirketlerinin ayırdığı karşılık vergiden düşülebilecek. Takipte elde edilen taşınmazların kazancına da vergi istisnası gelecek. İmalat sanayi yatırımları nedeniyle bu yıl yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV iadesi uygulaması, 2018 yılında da sürdürülecek. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada