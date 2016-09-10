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halk sağlığı haftası

HALK SAĞLIĞI HAFTASI

Kırklareli'de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşları bilgilendirme amacıyla stant açıldı.

Tarih : 10 Eylül 2016, 11:38
Puan Ver : Halk Sağlığı Haftası(9/10)11


Kırklareli'de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşları bilgilendirme amacıyla stant açıldı.



Halk Sağlığı Müdürlüğünce İstasyon Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara bilgiler verildi.



Kırklareli Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit, burada yaptığı konuşmada, halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, yürütülen çalışmaları daha görünür şekilde anlatmak amacıyla bilgilendirme standı açtıklarını söyledi.



Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası'nın kutlandığını belirten Cerit, bu yıl Halk Sağlığı Haftası'nın sağlıklı yaşam temasıyla kutlandığını kaydetti.








Etiketler: Halk  Sağlığı  Haftası    haber

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