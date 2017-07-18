HALK PLAJINDA EŞİYLE TARTIŞAN ÜNLÜ OYUNCU, OTURUP TÜTÜN SARDI
Bodrum'da halk plajında tatil yapan oyuncu Hakan Yılmaz, herkesin içinde eşiyle tartıştı. Tartışma uzamasın diye susmayı tercih eden Yılmaz, dakikalarca tütün sardı.
Rol aldığı tiyatronun sezon finali yapması ile geçtiğimiz günlerde soluğu Bodrum'da alan Hakan Yılmaz-Elif Öngel çifti, önceki gün Ortakent'te görüntülendi.
HERKESİN İÇİNDE TARTIŞTILAR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; halk plajında gün boyu şezlonga uzanarak dinlenen ikili, bir ara tartıştı. Elindeki telefonundan bir şeyler gösteren Öngel, konuşma hararetlenince eşinin yanına geçti.
SESSİZ KALIP, TÜTÜN SARDI
Konuşmada sessiz kalmayı tercih eden Yılmaz'ın, dakikalarca tütün sararak oyalanması dikkati çekti.
Karı-koca böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar