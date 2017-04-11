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halk oylamasına doğru

HALK OYLAMASINA DOĞRU

Muş'ta, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında görev alacak sandık kurulu başkanlarına seminer verildi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:49
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Muş'ta, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında görev alacak sandık kurulu başkanlarına seminer verildi.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, ilk gün Hasköy ve Korkut ilçeleri, ikinci gün ise merkez ilçede görev yapacak sandık kurulu başkanlarına seminer verildi.

Sandık kurulu başkanlarına dikkat etmeleri gereken konular hakkında açıklama yapan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cebrail Güldüren, referandum un sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.



Oy kullanma esnasında sandık kurulu başkanlarının dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Güldüren, "Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eder veya verirse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








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