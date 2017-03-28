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halk oylamasına doğru

HALK OYLAMASINA DOĞRU

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, halk oylaması çalışmalarını Lalapaşa ilçesi ve köylerinde sürdürdü.

Tarih : 28 Mart 2017, 16:08
Puan Ver : Halk Oylamasına Doğru(8/10)7


CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, halk oylaması çalışmalarını Lalapaşa ilçesi ve köylerinde sürdürdü.



Çalışmalar kapsamında, Kavaklı, Taşlımüsellim, Sarıdanişment, Süleymandanişment ve Ömeroba köylerini ziyaret eden Gaytancıoğlu, vatandaşlara hitap etti.



Vatandaşlarla buluşan Gaytancıoğlu, konuşmasında halk oylamasında "hayır" oyu kullanılması gerektiğini söyledi.



 



kaynak:haberler








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