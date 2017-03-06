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halk oylamasına doğru

HALK OYLAMASINA DOĞRU

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "16 Nisan'da sandıklardan çıkacak 'Evet' kararı ile birlikte Türkiye'nin aydınlık yarınlarının kapısı aralanacak.

Tarih : 06 Mart 2017, 10:32
Puan Ver : Halk Oylamasına Doğru(7/10)9


AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "16 Nisan'da sandıklardan çıkacak 'Evet' kararı ile birlikte Türkiye'nin aydınlık yarınlarının kapısı aralanacak." ifadesinde bulundu.



Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, muasır medeniyetlerin seviyesine çıkmak için canla başla çalıştıklarını, 15 yıldır gece-gündüz çalışan, ülkenin gelişmesi, kalkınması, milletin refahı için gayret gösteren bir kadronun mensupları olduklarını belirtti.



 



kaynak:haberler








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