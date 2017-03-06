

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "16 Nisan'da sandıklardan çıkacak 'Evet' kararı ile birlikte Türkiye'nin aydınlık yarınlarının kapısı aralanacak." ifadesinde bulundu.







Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, muasır medeniyetlerin seviyesine çıkmak için canla başla çalıştıklarını, 15 yıldır gece-gündüz çalışan, ülkenin gelişmesi, kalkınması, milletin refahı için gayret gösteren bir kadronun mensupları olduklarını belirtti.







kaynak:haberler