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AK Parti Beypazarı ilçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler tarafından yapıldı.
AK Parti Beypazarı ilçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler tarafından yapıldı.
İşler, Bankalar Caddesindeki merkezin açılışında, 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini belirlemek üzere bir karar verileceğini söyledi.
Başbakanlık hükumet sisteminden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçme konusunda iradenin sahibine gidildiğini dile getiren İşler, "Türkiye'de hükumet sistemleri, Cumhuriyet tarihinden bu yana, hatta Osmanlı dönemlerinde de hep tartışma konusu olmuştur. Özellikle yakın tarihimize bakıldığında Türk siyasetine damga vurmuş rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, rahmetli Demirel hep şunu söylemişlerdir. Ülkenin bir an önce çift başlılıktan kurtulup tek başlı yönetime, cumhurbaşkanlığı veya başkanlık sistemine geçilmesini savunmuşlardır." diye konuştu.
kaynak:haberler
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