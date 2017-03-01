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halk oylamasına doğru

HALK OYLAMASINA DOĞRU

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mehmet Saygılı, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Tarih : 01 Mart 2017, 15:08
Puan Ver : Halk Oylamasına Doğru(8/10)8


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mehmet Saygılı, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi.



AK Parti il binası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Saygılı, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin "evet" kararının çıkacağını söyledi.



Gençlere geleceği hazırlamanın Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin en önemli ve öncelikli görevlerinden birisi olduğunu belirten Saygılı, "AK Parti hükümetlerinden önceki dönemde gençlere verilen önem ve onlara tanınan yaşam hakkı bugünle kıyaslandığında oldukça gerilerdeydi. Bugünün gençleri ülkede 15 yıllık AK Parti iktidarı olduğu için koalisyon ve enflasyon kelimelerinden çok bir şey anlayamayabiliyor. Oysa bu kelimelerin anlamlarını bilen insanlar getirilmek istenen sistemin gerekliliğini çok iyi anlıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün için gerekli olmakla birlikte yarının Türkiye'si için büyük ehemmiyet arz etmektedir. Genç nesillerimiz yarının Türkiye'sini yönetecek insanlar olarak bugün siyasetin içerisinde var oluyorlar. Bu da ülkemizin geleceğini garanti altına almak demektir." diye konuştu.



 



kaynak:haberler








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