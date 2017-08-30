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Halk Otobüsündeki Bıçaklı Kavga Kamerada!

HALK OTOBÜSÜNDEKİ BIÇAKLI KAVGA KAMERADA!

Çorum'da bir halk otobüsünde 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tekme tokatla başlayan kavganın bıçaklı saldırıyla bittiği görülüyor.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Halk Otobüsündeki Bıçaklı Kavga Kamerada!(10/10)6

Halk otobüsü bir anda savaş alanına döndü. Tekme tokatlarla yükselen tansiyona bıçak da eşlik edince yolcular otobüsü boşalttı. Kavga anında kameralar kayıttaydı.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Olay, Akkent seferini yapan halk otobüsünde meydana geldi. Ahmet Bolat yönetimindeki özel halk otobüsünde V.A. ile H.Ö. adlı 2 kişi, sürücünün yanındaki koltukta oturan bir başka halk otobüsünün şoförü Adem Dinç'e bilinmeyen bir nedenle saldırdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, OLAYA MÜDAHALE EDERKEN YARALANDI

Olaya müdahale eden bazı yolcular V.A. ile H.Ö.'yü otobüsten indirmeye çalışırken otobüs içerisinde çıkar arbedede otobüs şoförü Ahmet Bolat ile saldırıya uğrayan diğer sürücü Adem Dinç yaralandı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheliler ise polis tarafından kısa süre sonra yakalandı.

KAVGA ANI KAMERADA

Otobüs içerisinde yaşanan kavga ve arbede saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Halk  Otobüsündeki  Bıçaklı  Kavga  Kamerada    haber

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