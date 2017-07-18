HALK OTOBÜSÜNDE KAVGA! KIZ ARKADAŞIMA BAKTIN DEDİ, TEKME TOKAT DÖVDÜ
Zonguldak'ta halk otobüsünde bir gencin, kız arkadaşına tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiyi yanındaki arkadaşıyla dövmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ta halk otobüsünde bir gencin, kız arkadaşına tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiyi yanındaki arkadaşıyla dövmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNDÜ
Olay, önceki gün akşam saatlerinde şehir içinde yolcu taşıyan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse binen genç, yanındaki kız arkadaşına bakarak tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü yan koltuktaki yolcuya tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.GENÇ VE YANINDAKİ ERKEK ARKADAŞI, TACİZ EDEN KİŞİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
Genç ve yanındaki erkek arkadaşı, diğer kişiyi tekme tokat döverek dışarıya çıkardı ve orada vurmaya devam etti.O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Otobüs sürücüsünün haber vermesiyle gelen polis ekibi kavgayı ayırırak iki genci gözaltına aldı. Otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili ifadeleri alınan gençler, daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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