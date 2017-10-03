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Halk Otobüsünde Ayakta Yolculuk Eden Madencilere, Kaplıca Tatili Hediye Edildi

HALK OTOBÜSÜNDE AYAKTA YOLCULUK EDEN MADENCİLERE, KAPLICA TATİLİ HEDİYE EDİLDİ

Zonguldak'ta Muslu Belde Belediyesi, bindikleri halk otobüsündeki koltuklar kirlenmesin diye ayakta giden maden işçilerine ve onları görüntüleyen genç kıza kaplıca tatili hediye etti.

Tarih : 03 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Halk Otobüsünde Ayakta Yolculuk Eden Madencilere, Kaplıca Tatili Hediye Edildi(7/10)3

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Muslu Belde Belediyesi, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde 'Kirlenmesin' diye koltuklara oturmayan maden işçileri ile onların bu davranışını fotoğraflayıp sosyal medyada duyuran Aslı Ertürk'e 2 günlük kaplıca tatili hediye etti.

KOLTUKLAR KİRLENMESİN DİYE AYAKTA YOLCULUK ETTİLER

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 6 maden işçisi, asansör arızalı olduğu için Gelik İşletme Müdürlüğü ocağından çıkıp Karadon'a giderken halk otobüsüne bindi. Madenciler, 'Koltuklar kirlenmesin' diyerek koltuklara oturmadı ve ayakta yolculuk etti. Otobüste bulunan 19 yaşındaki Aslı Ertürk, madencilerin bu davranışını fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

2 GÜNLÜK KAPLICA HEDİYESİ

Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, otobüste ayakta yolculuk eden maden işçileri ile Türkiye'nin takdirini kazanan bu davranışlarını sosyal medyada duyuran Aslı Ertürk'ü ödüllendirdi. Başkan Adıyaman, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü önünde bir araya getirdiği Aslı Ertürk ile maden işçileri Gökhan Onur, Sabahattin Akkoç, Turgay İnan, Ali Aktaş, Musa Uğur ve Koray Karabacak'a 2 günlük kaplıca tatili hediye etti.

Başkan Adıyaman, ön camı kırık telefonu ile madencilerin fotoğrafını çeken Aslı Ertürk'e ayrıca akıllı telefon da hediye etti.

"ONURUN VE SAYGINLIĞIN FOTOĞRAFI"

Başkan Adıyaman, geçmişten günümüze küçülen bir Zonguldak'ın unutulmuşluğunu maden işçisinin otobüsteki duruşunun yeniden hatırlattığını söyleyerek şöyle konuştu: "Burada herkes maden işçisinin nasıl güzel insanlar olduğunu anladı. Bu yürekleri, bu kişilikleri yürekten selamlıyorum. O fotğrafı görünce, Nazım Hikmet'in 'Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' şiiri geldi. Aslı kardeşimiz de emeğin, onurun ve saygınlığın fotoğrafını çekmiş. Ben bunu böyle algıladım. Ona da teşekkür ediyorum. Onları burada bir araya getirmekten de onur duydum."

"BABAMI MADEN KAZASINDA KAYBETTİM"

Aslı Ertürk'te maden işçileriyle ilk kez bir araya geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Maden işçilerinden Gökhan Onur da, fotoğraf için Aslı Ertürk'e teşekkür ederek, "O da madenci bir ailenin kızı. Ben de babamı 1995'de maden ocağındaki iş kazasında babamı kaybettim. Konuşurken duygulanıyorum. Madencinin bu şekilde anılmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bize ilgi gösteren herkese teşekkürler" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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