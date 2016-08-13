HALK ÇİLEDEN ÇIKTI! YOLU KAPATIP SOPALARLA SALDIRDILAR
Muğla Milas'a bağlı Bafa Mahallesinde, Ayşegül Ersalan'ın (30) kamyon altında can vermesi üzerine bölge halkı ayağa kalktı.
Kapıkırı mevkisinde, bir süre önce 1 ölümlü 1 yaralamalı kaza yaşanmasının ardından mahaleli kavşak yapılmasını istemişti. Kavşak yapılmayan alanda bugün de kamyonun çarptığı kadına hayatını kaybedince mahalleli çileden çıktı. Milas-Söke Karayolunu trafiğe kapatan öfkeli grup, taş ve sopalarla araçlara saldırdı. Mahalleliler ayırca, Kapıkırı'na kavşak yapılması için imza kampanyası başlattı.
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