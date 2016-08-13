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halk çileden çıktı! yolu kapatıp sopalarla saldırdılar

HALK ÇİLEDEN ÇIKTI! YOLU KAPATIP SOPALARLA SALDIRDILAR

Muğla Milas'a bağlı Bafa Mahallesinde, Ayşegül Ersalan'ın (30) kamyon altında can vermesi üzerine bölge halkı ayağa kalktı.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 12:54
Puan Ver : Halk Çileden Çıktı! Yolu Kapatıp Sopalarla Saldırdılar(0/10)


Kapıkırı mevkisinde, bir süre önce 1 ölümlü 1 yaralamalı kaza yaşanmasının ardından mahaleli kavşak yapılmasını istemişti. Kavşak yapılmayan alanda bugün de kamyonun çarptığı kadına hayatını kaybedince mahalleli çileden çıktı. Milas-Söke Karayolunu trafiğe kapatan öfkeli grup, taş ve sopalarla araçlara saldırdı. Mahalleliler ayırca, Kapıkırı'na kavşak yapılması için imza kampanyası başlattı.








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