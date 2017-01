Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30 artışla bin 300 liraya çıkmışken geçen hafta 104 lira artışla net bin 404 lira olarak belirlendi. Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar, asgari ücretin zamma rağmen yeterli olmadığını söyleyerek, belirlenen asgari ücretin evli ve çocuklu bir ailenin geçimine yetmeyeceğini belirtti.







Asgari ücret, yasa gereği 5 hükümet, 5 TİSK ve 5 Türk-İş temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda belirleniyor. 2017 asgari ücreti 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.







Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf Bağkur primi ödüyor. Asgari ücretteki artış Bağkur primlerini de artırıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 1000 kişi ve üzeri çalışanı olan firmalarda 1 Ocak itibarıyla otomatik hale geldi.







Asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşı da zamlandı. Buna göre; en yüksek işsizlik maaşı bin 318 liradan bin 421 liraya, en düşük işsizlik maaşı 659 liradan 710 liraya çıktı. İşsiz kalanın maaşı ne olursa olsun bu iki limitin dışına çıkılamıyor.







Asgari ücret artınca isteğe bağlı sigortalıların SGK'ya ödedikleri prim de artacak. Bu kapsamdaki Bağkurlu, aylık 569 lira ödeyecek.







Asgari ücrete yapılan zammı değerlendiren vatandaşlar, asgari ücretin zamma rağmen yetersiz olduğunu vurgulayarak, yetkililerin yeni çalışmalar ve imkanlar oluşturmasını istedi.







“İşçinin maaşı bin 404 TL, milletvekilinin maaşı 27 bin TL”







Asgari ücretin bin 404 TL olmasını değerlendiren Davut Özgüler, “Asgari ücret bin 404 TL oldu ancak her şeye zam geldi. İnsanlar ne yiyecek, ne içecek? İşçinin maaşı bin 404 TL, milletvekilinin maaşı 27 bin TL; fakir ne yapsın. Olan fakir fukaraya oluyor. Evli bir adam hayatta geçinemez bu bütçeyle. Bir aile bir simitle geçinemez.” dedi.







“Yaptıkları zammı başka zamlarla geri alıyorlar”







Asgari ücrete 104 lira artış yapılmasına rağmen geçinemediklerini söyleyen Gökhan Çiçek, “Asgari ücrete 104 lira artış geldi ama yine geçinemiyoruz. Bu parayla ev kirası mı vereceğiz, elektrik ve su faturası mı ödeyeceğiz? Bunlar her şeye zam getirdi. Benzine, suya, elektriğe, muayeneye zam getirdi. Biz bunları öderken geriye para kalmıyor. Muayene ücretine dahi zam gelmiş. Hastanede bir fiş kesiyoruz ama onun da parasını alıyorlar. Hastaneler ücretsiz olacak yerde muayeneye zam geliyor. Buradan bize yaptıkları zammı başka yollardan zamlarla geri alıyorlar. Asgari ücreti pek yeterli görmüyorum. Asgari ücret bin 600 olsaydı daha uygun olurdu. Öyle olsaydı her aile geçimini yapabilecekti.” şeklinde konuştu.







“Asgari ücreti bir işte çalışmadığım için bilmiyorum”







Hüseyin Baran ise “Asgari ücreti bir işte çalışmadığım için bilmiyorum. Bu şartlarda asgari ücretin yükselmesi işçiler için iyidir. Türkiye'de işçi şartlarını biliyoruz. Yükselmesi iyidir ama çalışmadığım için bir fazla şey diyemem.” ifadelerini kullandı.







Türkiye'de 2 bin TL altında geçimin zor olduğunu belirten Şakir Aksoy, “Bu ülkede asgari ücret 2 bin TL'de olsa da geçim yok, hayat şartları zor. Asgari ücrete 100 TL zam yapıyorlar arkasından elektriğe, ona, buna da zam yapıyorlar. Ben ne anladım bu zamdan. Bir aile bir simit ile geçinemiyor. Ben aylık 2 bin 500 TL maaş alıyorum ama zor geçiniyorum. Asgari ücret alan nasıl geçim yapsın. 5 çocuklu olan aile mümkün değil, aç kalır. Ağabeyim asgari ücretle çalışmasına rağmen bin 400 TL ile geçinemiyor.” diye konuştu.







“Ekonomi bakanları ve işverenler yeni politikalar üretmeli”







Asgari ücretle ilgili bir şey düşünmekte zorluk çektiğini ifade eden Mehmet Gerek, “Asgari ücretle ilgili ne düşüneyim, bugünkü hayat şartları ortada, çalışanlar için yetersiz. Bu şartlar altında bir aile geçinemez. Ancak ekmek ve peynir alabilir. Zamlar her zaman oluyor. Hayat standardı olması gerekiyor ve devletin bu standartlara göre zam yapması gerekiyor. Zaten malum her şey ortada. Ekonomi bakanları ve ekonomistler bunu değerlendirip refah için ne yapılması gerekiyorsa hem sanayici hem de işverenler yeni politikalar üretmeli, uygun çalışmalar yapmalılar.” dedi.







Mehmet Kaya da “Asgari ücrete 100 TL zam gelmişse Allah razı olsun. Ancak 100 TL veriyorlar sonra vatandaşlar, 200 TL zarara giriyor. Zamdan sonra kesintiler olmazsa iyidir. Evli çocuklu insanlar var. Asgari ücret bekâra yeter ancak ailelere yetmez.” şeklinde konuştu.







kaynak:doğruhaber