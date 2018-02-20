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Halk, 5 yaşındaki kızı istismar edip öldüren zanlıları linç etti

HALK, 5 YAŞINDAKİ KIZI İSTİSMAR EDİP ÖLDÜREN ZANLILARI LİNÇ ETTİ

Hindistan'da 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldüren iki sapık, halk tarafından dövülerek sokak ortasında linç edildi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti(8/10)4

Hindistan'ın kuzeybatısında bulunan Arunaçal Pradeş eyaletinde 5 yaşındaki kızın katil zanlıları halk tarafından linç edildi.

KARAKOLDA ZORLA ÇIKARDILAR

Polis yetkilisi Apur Bitin yaptığı açıklamada, Tezu kentinde yaklaşık bin kişilik bir grubun 5 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen iki şüpheliyi karakoldan zorla çıkardığını belirterek öfkeli kalabalığın iki şüpheliyi döverek öldürdüğünü kaydetti.

Bitin, olayda 15 polis memurunun yaralandığını söyledi.

HİNDİSTAN'DA ŞİDDET DİNMEK BİLMİYOR

Tezu kenti yakınında yer alan Namgo köyünde 12 Şubat'ta 5 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü. Hindistan'da uygulanan sert yasalara rağmen, kadınlara yönelik şiddette artış olduğu ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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