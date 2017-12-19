Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç'in oğlu da babasının izinden gitti. Ergenç'in oğlu Ali, okul gösterisinde padişah oldu.

Star TV'de Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in oğulları Ali okul gösterisinde padişah oldu.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Ali'nin okul gösterisinde pdişah rolünde oynaması, akıllara babasının Kanuni Sultan Süleyman'ı oynamasını getirdi. Halit Ergenç yıllarca padişah rolünü başarılı bir şekilde üstlenmişti.

Kaynak: haberinburada