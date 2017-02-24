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halit ergenç için arjantin'in brad pitt'i diyorlar

HALİT ERGENÇ İÇİN ARJANTİN'İN BRAD PİTT'İ DİYORLAR

Ferzan Özpetek'in kariyerindeki 11'inci uzun metraj filmi olan 'İstanbul Kırmızısı'nın Roma'daki Adriano sinemasında Sabah saatlerinde basın ve özel davetlilerine yönelik özel gösterimi gerçekleştirildi.

Tarih : 24 Şubat 2017, 14:17
Puan Ver : Halit Ergenç İçin Arjantin'in Brad Pitt'i Diyorlar(10/10)7


Ferzan Özpetek'in kariyerindeki 11'inci uzun metraj filmi olan 'İstanbul Kırmızısı'nın Roma'daki Adriano sinemasında Sabah saatlerinde basın ve özel davetlilerine yönelik özel gösterimi gerçekleştirildi.



Gösterimin ardından yönetmen Özpetek, başrol oyuncuları Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün ve Mehmet Günsür tanıtım dolayısıyla basının karşısına çıktı. Basına poz veren film ekibi, büyük ilgi gördü.







TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE HALİT ERGENÇ



Başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün, filmde yönetmen Özpetek'in hayatına giren ve önemli yer tutan 'Neval' karakterini canlandırmasıyla ilgili olarak, "Hayatımda ilk defa var olan birini canlandırdım. Çekimden önce Neval ile hiç tanışmadık. Ferzan'dan duyduğum kadarıyla ve senaryo ile kitaptan okuduğum kadarıyla biliyordum, ama Ferzan da tanışmamızı istemedi. Karakterde, ondan, benden ve Ferzan'dan bir karışım oluştu  aslında. Direkt onu anlatmak yerine böyle bir tatlı karışım yaptık diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Uzun yıllardan sonra İstanbul'a dönüş yapan 'Orhan' karakterini canlandıran başrol oyuncusu Halit Ergenç, İtalyan sineması ekolünden gelen yönetmen Özpetek ile çalışmanın nasıl olduğu sorusuna, "Türk, Avrupa veya Amerika ya da dünyanın neresi olursa olsun öyle ayırmak değil de Ferzan'ın bakış açısına göre değerlendirmek daha doğru olur. Ferzan'ın bana göre çok özel ve benim çok sevdiğim bir tonu var. Öyle bir ruhu var. O ruh, o filmlerin her birinde mevcut.  Onun içinde olmak gerçekten çok büyük bir keyifti. Her yönetmenin bir tarzı vardır. Onunla beraber çalışmak gerçekten çok keyifliydi” yanıtını verdi.



"TUBA VE HALİT'İN BU KADAR MEŞHUR OLDUĞUNU YENİ ANLIYORUM"



'Orhan' karakteri için ilk olarak Halit Ergenç'le görüştüğünü anlatan Ferzan Özpetek, şöyle devam etti:

"Sonra hikaye tamamen değişti. İngiliz bir oyuncuya (Colin Firth) gittik, o olmadı. Tuba ve Halit'in ne kadar meşhur olduklarını daha yeni yeni anlıyorum. Yönetmen yardımcım Halit için 'Arjantin'de Brad Pitt gibi, onun ismine dükkanlar var' diyor. Onları filme almak iyi oldu."



 



kaynak:milliyet



 








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