O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

halit ergenç-bergüzar korel çiftine yılda 8 milyon tl!

HALİT ERGENÇ-BERGÜZAR KOREL ÇİFTİNE YILDA 8 MİLYON TL!

Oyuncu Halit Ergenç'e yeni dizisinde eşlik edecek isim Bergüzar Korel oldu. Ergenç, tarihi dizide haftalık 140 bin lira, eşi Korel ise 80 bin lira alacak. Ünlü çiftin aylık kazancı 880 bin, yıllık servetleri ise 8 milyon TL'yi bulacak.

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:33
Puan Ver : Halit Ergenç-Bergüzar Korel Çiftine Yılda 8 Milyon Tl!(9/10)9


Televizyon dünyasının gözde çifti Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, önümüzdeki sezon tarihi bir servetin sahibi olacak...



Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Muhteşem Yüzyıl'dan sonra hiçbir projede yer almayan Ergenç, yine tarihi bir diziyle ekrana dönecek. Başarılı oyuncunun dizideki eşini ise gerçek hayattaki eşi Bergüzar Korel canlandıracak. Son olarak ATV'nin fenomen dizisi 'Karadayı' ile ekrana gelen Korel, 10 yıl sonra eşiyle yine aynı projede olacak. İkilinin kazançları ise dudak uçuklatacak cinsten.



Halit Ergenç, bölüm başına 140 bin, Bergüzar Korel ise 80 bin lira alacak. Ünlü çiftin aylık kazancı 880 bin lirayı bulacak. Dizi önümüzdeki sezon tutar ve Haziran'a kadar devam ederse Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 9 ayda 8 trilyonun sahibi olacak.



Bu arada Ergenç'le aynı dizide rol alması için ilk başta Nurgül Yeşilçay ve Songül Öden düşünüldü. Dedikodulara göre Ergenç, rol arkadaşının eşi Bergüzar Korel olması yönünde yapımcıya baskı yaptı. Ancak Halit Ergenç, "Benim böyle bir talebim yok" diyerek iddiaları yalanladı.








Etiketler: Halit  Ergenç-Bergüzar  Korel  Çiftine  Yılda  8  Milyon  Tl    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER