

Televizyon dünyasının gözde çifti Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, önümüzdeki sezon tarihi bir servetin sahibi olacak...







Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; 'Muhteşem Yüzyıl'dan sonra hiçbir projede yer almayan Ergenç, yine tarihi bir diziyle ekrana dönecek. Başarılı oyuncunun dizideki eşini ise gerçek hayattaki eşi Bergüzar Korel canlandıracak. Son olarak ATV'nin fenomen dizisi 'Karadayı' ile ekrana gelen Korel, 10 yıl sonra eşiyle yine aynı projede olacak. İkilinin kazançları ise dudak uçuklatacak cinsten.







Halit Ergenç, bölüm başına 140 bin, Bergüzar Korel ise 80 bin lira alacak. Ünlü çiftin aylık kazancı 880 bin lirayı bulacak. Dizi önümüzdeki sezon tutar ve Haziran'a kadar devam ederse Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 9 ayda 8 trilyonun sahibi olacak.







Bu arada Ergenç'le aynı dizide rol alması için ilk başta Nurgül Yeşilçay ve Songül Öden düşünüldü. Dedikodulara göre Ergenç, rol arkadaşının eşi Bergüzar Korel olması yönünde yapımcıya baskı yaptı. Ancak Halit Ergenç, "Benim böyle bir talebim yok" diyerek iddiaları yalanladı.