

AYŞEN GRUDA:







Çok ani duydum. O kadar üzgünüm ki anlatamam. Çok uzun yıllardır arkadaşım. Aynı evde oturduğum arkadaşımı kaybettim. Bu ekol yavaş yavaş bitiyor. Gençlere bu ekole dikkat etmelerini ve onlardan feyz almalarını rica ediyorum. Türk milletinin değerli bir ismiydi, başımız sağolsun.MEHMET ALİ ERBİL:







Oyunculuğu, disiplini ondan feyz alarak öğrendim. Böyle bir sanatçıdan öğrendiğim her şey için inanılmaz mutluyum. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm. Türk halkı onun değerini biliyordu. Hepimizin başı sağolsun. Ertem Eğilmez'i de çok iyi biliyordum. Onlar yeri doldurulamayacak isimler. Türk ulusunun başı sağolsun.







SELDA ALKOR:







Halit'in benim kalbimde ayrı bir yeri var. Benim için çok özeldi. Maalesef gidiyor hepsi... Ben aramızdan ayrılan bu gibi isimlere ölmüş gözüyle bakamıyorum. Bazen içimden bir ses 'Şunu bir arayayım da, ne yapıyor sorayım' diyor. O kadar kabullenemiyorum ki, çok sevdiğimiz bir insandı. Nurlar içinde yatar inşallah…







kaynak:gazetevatan