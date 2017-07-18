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Halisdemir'in kardeşi isyan etti: Sıra beklemeden muayene olan var

HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ İSYAN ETTİ: SIRA BEKLEMEDEN MUAYENE OLAN VAR

Darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, muayene sırası beklememek için bile kardeşinin adını kullananlar olduğunu söyleyip bu duruma isyan etti.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Halisdemir'in Kardeşi İsyan Etti: Sıra Beklemeden Muayene Olan Var(10/10)6

Darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, 'kardeşi hakkında yalan yanlış gazete ve televizyonlara röportaj verenlere ve ailesinin ismini izinsiz kullananlara' dava açacağını söyledi.

"SIRA BEKLEMEDEN MUAYENE OLAN BİLE VAR"

15 Temmuz'un yıl dönümünde değerlendirme yapan Doğan Halisdemir, kardeşinin adını kullanarak iş başvurusu yapanların, hastanede sırada beklemeden muayene olmaya çalışanların olduğunu duyduklarını kaydetti.

Ömer Halisdemir'in adını kullananlar hakkında hukuki yönden mücadele edeceğini belirten Doğan Halisdemir şöyle dedi:

"Benim köylüm, yakınlarım, eş, dostlar Türkiye'nin her yerinden beyanat veriyor, açıklama yapıyorlar. Kanallara konuşuyorlar. Adam yıllardan beri Ömer Halisdemir'i görmemiş ama şehidimiz hakkında röportaj vermiş. Detayını bilmiyor, hakkında bir şey bilmiyor. Yalan- yanlış bilgiler veriyor. Ben bunlara kızıyorum. Şehidimizin adını kim kullanırsa ve ben bunu tespit edersem dava açacağım."

"İSMİN KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Doğan Halisdemir, Halisdemir ailesinin ismini kullanarak iş başvurusu yapan insanların bulunduğunu da kaydederek şunları söyledi:

"Hiç kimsenin Halisdemir ismini kullanmasını istemiyoruz. Bizler kurallara riayet eden, herkesin hak- hukukuna saygı gösteren bir aileyiz. Benim akrabam da olsa trafik mi yakalıyor. Benim ismimi vermeyecek. Ben gidiyorum duruyorum emniyet kemerim takılı her kurala uyuyorum. Aynı şekilde hastanelerde bizim ismimizi kullanıyorlar. Ben doktora gittiğim zaman sıra bekliyorum. Şehit yakınıyım ama ben 'Bana ayrıcalık tanımayın, acil bir hasta gelebilir ben sıramı beklerim' diyerek ayrıcalık istemiyorum. Çünkü bu olaylardan önce nasıl bir yaşantı sürüyorsak bugün de aynı yaşantıyı süren bir aileyiz. Kimsenin de Halisdemir ismini kullanmasına izin vermeyeceğiz."

Halisdemir, 15 Temmuz'un yıldönümünde ve öncesinde kardeşinin mezarı ziyaret edip dua edenlere ve kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

MARKA TESCİLİ YAPILDI

Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir tarafından yapılan başvuru üzerine şehidin ismi, üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenip koruma altına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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