HALİSDEMİR'İ ŞEHİT EDEN VATAN HAİNİ SAVUNMA YAPTI
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın üçüncü gününde, sanıkların ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.
Bugünkü duruşmada, darbeci general Semih Terzi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen ekipte bulunan Üsteğmen Mihrali Atmaca'nın savunması alındı.
Atmaca, 15 Temmuz günü Diyarbakır'da ÖKK üssünde bulunduğu sırada akşam saatlerinde "Ankara'ya göreve gidilecek" denildiğini söyledi.
İlk başta Suriye'ye bir harekat yapılacağını düşündüğünü belirten Atmaca, Binbaşı Fatih Şahin'in telaşlı bir şekilde malzemelerini kontrol etmesinin ardından, otobüslere binerek Diyarbakır havalimanına hareket ettiklerini kaydetti.
kaynak:trthaber
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