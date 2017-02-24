

MAHKEME ARA KARARINI VERDİ







İfadelerin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma taleplerini kabul etti.



Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinde adı sık sık geçen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz, ÖKK'da görevli Albaylar Ömer Faruk Bozdemir ve Fırat Alakuş ile GATA Kurmay Başkanı'nın da arasında bulunduğu bir grup askerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Sanıkların 'bylock' kullanıp kullanmadıklarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na müzekkere yazılmasına, ÖKK'daki kamera kayıtlarının tekrar izlenip bilirkişi tarafından rapor düzenlenmesine de karar veren mahkeme duruşmayı, 20-21-22 Mart 2017 tarihine erteledi.







kaynak:haberler