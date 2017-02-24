Kim Jong-Nam Vx Sinir Gazı Yüzünden Öldü'
Chp Lideri Derdini Mektupla Anlatacak
Sebze Fiyatları Neden Uçtu?
Eski Vekillere Mesaj: Herkes Üzerine Düşeni Yapsın
Halisdemir Davasında Mahkeme Ara Kararını Açıkladı
Galatasaray'da Ünal Aysal'ın Tekrar Adaylığı Konuşuluyor
E-Devlet'ten Alınan Nüfus Belgeleri İle İlgili...
5 Milyon Kişiye Sağlık Sigortası Müjdesi!
Bileğinizdeki Şıklığın Tam Adresi Modasaat Com İnternet Sitesinde
İngilizce Eğitimde Ciddi Bir Bakış
Erdoğan O Dava İçin Talepte Bulundu
Uşak Merkezli Fetö Operasyonunda 39 Gözaltı
Halisdemir'i Şehit Eden Vatan Haini Savunma Yaptı
Darbeci Hainler Mahkemede Çark Etti!
Parkinson Hastalığının Saatini Geri Almak Artık Mümkün
Mourinho'yu F.Bahçe'ye Getirebilir
Kılıçdaroğlu: Gerekli Ders Sandıkta Verilmeli
Bakan'dan Kritik Deprem Uyarısı: Bir An Bile Vakit Geçirmeyin!
Zuhal Topal: Milyon Verseler Satmam
Fransa'daki Pedofili Vakalarında Artış

HALİSDEMİR DAVASINDA MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI


HALİSDEMİR DAVASINDA MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
Tarih : 24 Şubat 2017, 09:31
Puan Ver : Halisdemir Davasında Mahkeme Ara Kararını Açıkladı(6/10)5


MAHKEME ARA KARARINI VERDİ



İfadelerin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma taleplerini kabul etti.



Mahkeme heyeti, sanık ifadelerinde adı sık sık geçen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz, ÖKK'da görevli Albaylar Ömer Faruk Bozdemir ve Fırat Alakuş ile GATA Kurmay Başkanı'nın da arasında bulunduğu bir grup askerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Sanıkların 'bylock' kullanıp kullanmadıklarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na müzekkere yazılmasına, ÖKK'daki kamera kayıtlarının tekrar izlenip bilirkişi tarafından rapor düzenlenmesine de karar veren mahkeme duruşmayı, 20-21-22 Mart 2017 tarihine erteledi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Halisdemir  Davasında  Mahkeme  Ara  Kararını  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER