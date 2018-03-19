HALİSDEMİR DAVASINDA 18 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
18 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Kaynak: haberinburada
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