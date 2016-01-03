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HALİS TOPRAK HAYATINI KAYBETTİ !


HALİS TOPRAK HAYATINI KAYBETTİ !
Tarih : 03 Ocak 2016, 12:07
Puan Ver : Halis Toprak Hayatını Kaybetti !(9/10)6


İş adamı Halis Toprak, Fransa'nın Nice şehrinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü iş adamı Toprak, 78 yaşındaydı.



Ünlü iş adamı Halis Toprak, Fransa'nın Nice kentinde kalp rahatsızlığı geçirerek yaşamını yitirdi.



LİCE'DE DOĞDU NİCE'TE ÖLDÜ



1938 yılında Diyarbakır Lice'de doğan ünlü sanayici ve iş adamı Halis Toprak, İş hayatına Adana'da başladı. Seramik, kağıt, ilaç gıda gibi 30'a yakın sektörde faaliyet gösteren Toprak Holding'i Türk sanayine kazandıran Halis Toprak, kalp rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastalıkla mücadele sürecinde aile fertlerinin yanından ayrılmadığı Toprak'ın naaşı bugün Fransa'dan İstanbul'a getirilecek.








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