Selüloz-İş, bir dönem Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan ve merhum iş adamı Halis Toprak'ın kurduğu Bilecek'teki Toprak Kağıt fabrikasının iflası istedi.

Toprak Grubu şirketlerinden Toprak Temizlik Kağıdı AŞ'ye karşı iflas davası Bozüyük Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldı. Davayı işçi sendikası Selüloz-İş açtı.Halis Ağa'nın kurduğu dev fabrika için iflas davası açıldı. Edinilen bilgilere göre, şirket, sendikaya aylık ödemesi gereken aidatı ödeyemedi. Taraflar arasında zaman zaman ödemeye ilişkin anlaşmalar yapılsa da sonuç alınamadı. Sendika tarafı şirkete karşı dava açtı ve davayı kazandı.

İFLAS ÇIKARSA SATIŞI GÜNDEME GELECEK

Mahkeme kararı sonrası ödemenin yapılması için iflas yolu ile takibe geçildi. Şirket buna itiraz edince bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile dava açıldı. Mahkemenin iflas kararı vermesi halinde oluşacak iflas idaresi fabrikanın satışını gündemine alacak.

BİR DÖNEMİN DEVİYDİ

Toprak Temizlik Kâğıdı Fabrikası son 10 yıldır etkili bir biçimde faaliyette olmasa da özellikle 90'lı yıllarda Türkiye'nin önde gelen sanayi tesisleri arasında yer alıyordu. Yüzlerce işçinin çalıştığı fabrika Türkiye temizlik kâğıdı sektöründe yüzde 25 pazar payına sahipti.

Toprak Kağıt gibi bir dizi önemli sanayi tesisi kuran Halis Toprak Ocak 2016'da Paris'te yaşamını yitirdi.

Kaynak: haberinburada