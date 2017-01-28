HALİL İBRAHİM PEHLİVAN ADANASPOR'DA
Adanaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile görüşen Halil İbrahim Pehlivan, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı. Pehlivan, hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade ederek, Adanaspor camiasına katkı sağlamak için sabırsızlandığını kaydetti.
kaynak:sabah
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