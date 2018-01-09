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Halil Altıntop, Almanya'ya Geri Döndü

HALİL ALTINTOP, ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

Sezon başı Çek ekibi Slavia Prag'a transfer olan ancak takımdan gönderilen Milli futbolcu Halil Altıntop, Alman takımı Kaiserslautern ile anlaştı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Halil Altıntop, Almanya'ya Geri Döndü(5/10)1

Sezon başında Augsburg takımından ayrılıp Slavia Prag'a transfer olan Halil Altıntop, tekrar Almanya'ya dönüyor.

"BU RESMEN BİR MUCİZE"

Slavia Prag teknik direktörü Jaroslav Silhavy, Milli futbolcunun transferinin ardından "Halil, Danny ve Rotan'ı transfer ettik. Bu futbolcuların gelmesine inanamıyorum, bu resmen bir mucize" sözlerini kullanmıştı ancak 6 ay sonra Halil Altıntop, kadro dışı kaldı. Prag ekibinde gösterdiği performansla taraftarların tepki gösterdiği Altıntop, Slavia Prag'a teşekkür edip takımdan ayrıldı.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

Çek Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve Slavia Prag'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekibi Kaiserslautern ile her konuda anlaşıp, tekrar Almanya'ya transfer oldu. Halil, yıldızını Kaiserslautern takımında parlatmış ve 2003-2006 yılları arasında bu takım için forma giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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