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haliç'te erkek cesedi bulundu

HALİÇ'TE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haliç'te vatandaşlarca fark edilen erkek cesedi, deniz polisi tarafından çıkartıldı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:31
Puan Ver : Haliç'te Erkek Cesedi Bulundu(9/10)7


Sabah erken saatlerde Eyüp sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar Eyüp İskelesinin yanında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan şahsın ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. İncelemelerin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



 



kaynak:milliyet








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