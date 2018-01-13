Haliç siluetini tehlikeye atan 10 kat kararı, İBB Meclisi tarafından 6'ya düşürüldü ancak bu düzenleme de tartışmayı bitirmedi. Yeni planın da 2 kat yüksek olduğu itirazları yükseliyor.

Halıç kıyısında, Eyüp Silahtarağa'daki 10 bin metrekarelik arazinin kat izni birkaç ay önce İBB Meclisi tarafından 4'ten 10'a çıkarılmış ve Habertürk'ün bu kararı duyurmasının ardından siluet tartışmaları başlamıştı. Bu kararla birlikte Haliç'in tarihi siluetinin zarar göreceğini söyleyen şehir plancıları, eski imar planına dönülmesini istemişti. CHP Grubu ise plan tadilatını yargıya taşımıştı.

İTİRAZLAR YÜKSELİYOR

Gazete Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, "İBB'nin bu kararına Eyüpsultan Belediyesi de karşı çıkmış ve kat yüksekliğinin düşürülmesini, bununla birlikte araziye kamusal bir fonksiyon kazandırılmasını talep etmişti. İşte tüm bu tepkilerin ve Haliç'in siluetinin korunmasına dair ısrarlı yayınlarımızın ardından önceki gün İBB Meclisi tekrar toplanmış ve daha önce verilen 10 kat iznini 6'ya düşürmüştü. Evet, o çok tepki toplayan 10 kat kararı kalktı, ne var ki tartışma bitmedi. Zira 6 katın da Haliç kıyısı için uygun olmadığı, imar planın eskiye dönmesi gerektiği itirazları yükseliyor." diye yazdı.



"4'TEN 10'A ÇIKMIŞTI, ŞİMDİ NİYE 6 KAT?"

Haliç kıyısında bulunan, içinde 2 market ve 1 pazar yerinin bulunduğu arazi için hazırlanan imar planının eskiye dönmesi gerektiğini savunan İBB İmar Komisyonu üyesi CHP'li Sedat Özkan, itiraz ettikleri noktaları şöyle dile getirdi:

"Yükseklik 4'ten 10'a, emsal de 1.5'ten 2'ye çıkarılmıştı. Ticaret alanı olan alan, ticaret+konut alanına çevrilmişti. Eyüpsultan Belediyesi'nin, Şehir Plancıları Odası'nın ve kamuoyunun itirazları sonucunda yeni bir plan hazırlandı ve yükseklik 6'ya düşürüldü. Fakat emsal yani imar yoğunluğu da aynen kaldı. Üstelik ticaret+konut alanı da değişmedi. Plan tadilatı 4 kattan yükseltildiğine göre yeniden 4'e indirilmişti. Niye 6 kat? Şimdi bu karar askıya çıkacak. Biz de CHP Grubu olarak itirazımızı yapacağız. Dava sürecini de yeniden başlatacağız. En kötü ihtimalle eski plana dönülmeli. Ama asıl yapılması gereken Eyüpsultan Belediyesi'nin de önerdiği gibi arazinin kamuya ayrılması. Örneğin pazar yeri, otopark ya da yeşil alan olarak değerlendirilmesi. Haliç'e 4 kat tıraş yetmez."

"ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETMEK"

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu da 10 kat iznini 6'ya düşüren İBB kararını yetersiz bulanlardan: "Bu karar, bir nevi ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Haliç, çevresi tersaneleriyle birlikte İstanbul'un en önemli değerlerinden biri. Haliç'in korunması için plan kapsamında bir dizi tedbir alınması gerekirken tersine sorunları büyüten plan kararları gündeme geldi. Yapı yoğunluğunun, kat yüksekliğinin artırılması mimari ve tarihsel dokuyu ortadan kaldıran yapılaşmanın kabulü mümkün değil. Daha önce alınan plan kararları sorunluydu. Bu son düzenlemeyle sadece kamuoyunu teskin etmenin amaçlandığı anlaşılıyor. Daha önceki planlamanın aşılmaması gerekir. Ayrıca Haliç ve çevresinde kural dışı yapılaşmanın ayıklanması da gerekir."

Kaynak: haberinburada