Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

HALİÇ'E BURUK VEDA! TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ YERİNDEN KALDIRILDI!..


HALİÇ'E BURUK VEDA! TARİHİ GALATA KÖPRÜSÜ YERİNDEN KALDIRILDI!..
Tarih : 23 Aralık 2016, 13:15
Puan Ver : Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..(5/10)7


Galata Köprüsü'nden Haliç'e buruk veda. 16 Mayıs 1992'de altındaki bir restoranda başlayan yangın sonucu ağır hasar gören Tarihi Galata Köprüsü, yapım onarım aşamasından sonra Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti. E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü'nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmıştı.



 



kaynak:vatandanhaber








Etiketler: Haliç  E  Buruk  Veda  Tarihi  Galata  Köprüsü  Yerinden  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER