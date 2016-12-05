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haliç köprüsü'nde trafik durdu

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK DURDU

Haliç Köprüsü'nde Ankara istikametinde seyir halinde bir otomobil yandı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 17:39
Puan Ver : Haliç Köprüsü'nde Trafik Durdu(7/10)4


Köprüsü üzerinde bir otomobilde yangın çıktı. Metrobüs seferleri çift yönlü olarak durdurulurken D 100 Karayolu'nda orta şerit trafiğe kapatıldı.



Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevke edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çalışmalar sürüyor.



 



kaynak:sözcü








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