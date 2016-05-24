Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, mesai arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki savcı Ahmet Biçer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Bandırma Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Biçer, akşam mesai arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken aniden fenalaştı. İhbar üzerine gelen 112 Acil servis görevlisi tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Savcı Biçer, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Savcı Ahmet Biçer, yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.