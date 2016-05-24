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halı sahada kalp krizi geçiren savcı yaşamını yitirdi

HALI SAHADA KALP KRİZİ GEÇİREN SAVCI YAŞAMINI YİTİRDİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, mesai arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki savcı Ahmet Biçer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:41
Puan Ver : Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Savcı Yaşamını Yitirdi(10/10)8


Bandırma Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Biçer, akşam mesai arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken aniden fenalaştı. İhbar üzerine gelen 112 Acil servis görevlisi tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Savcı Biçer, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Savcı Ahmet Biçer, yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.








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