HALI SAHADA KALP KRİZİ GEÇİREN SAVCI YAŞAMINI YİTİRDİ
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, mesai arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 36 yaşındaki savcı Ahmet Biçer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Bandırma Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Biçer, akşam mesai arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken aniden fenalaştı. İhbar üzerine gelen 112 Acil servis görevlisi tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Savcı Biçer, ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Savcı Ahmet Biçer, yaşamını yitirdi. Arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar