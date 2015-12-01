HALFETİ'DE ÖĞRETMENİN BOĞAZI KESİLMİŞ CESEDİ BULUNDU
Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde, sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Fırat Kışlele evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dutluca İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fırat Kışlele'nın bugün okula gitmemesi üzerine meraklanan mesai arkadaşları, şüphelenerek eve gitti. Bir süre kapıyı çalan öğretmenler, daha sonra aradıkları telefonun içeride çaldığını duymalarına rağmen cevap verilmemesi üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdiğinde Fırat Kışlele'tiyi boğazı kesilmiş vaziyette kanlar içersinde buldu.
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