O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

halfeti'de öğretmenin boğazı kesilmiş cesedi bulundu

HALFETİ'DE ÖĞRETMENİN BOĞAZI KESİLMİŞ CESEDİ BULUNDU

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde, sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Fırat Kışlele evinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:09
Puan Ver : Halfeti'de Öğretmenin Boğazı Kesilmiş Cesedi Bulundu(7/10)8


Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dutluca İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fırat Kışlele'nın bugün okula gitmemesi üzerine meraklanan mesai arkadaşları, şüphelenerek eve gitti. Bir süre kapıyı çalan öğretmenler, daha sonra aradıkları telefonun içeride çaldığını duymalarına rağmen cevap verilmemesi üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdiğinde Fırat Kışlele'tiyi boğazı kesilmiş vaziyette kanlar içersinde buldu.








Etiketler: Halfeti  De  Öğretmenin  Boğazı  Kesilmiş  Cesedi  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER